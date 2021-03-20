- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika

- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi

Vanlı oyuncuların performansı alkış aldı

VAN - Van Bölge Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Çıkış' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Ünlü Tiyatro Yazarı Marsha Norman'ın eserinden Özgür Gür'ün Türkçe'ye çevirdiği 'Çıkış' isimli tiyatro oyunu, Van Bölge Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünce desteklenen ve 'Yeniden Başlarken' projesi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol'un reji ve dramaturjisini yaptığı oyun, Vanlı izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kadın temalı gösterimiyle ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seyirciyle buluşan oyun, ardından 15 Mart'ta ikinci kez sahnelendi. Sinem Ertan, Sibel Aslan, Esra Önem, Ceylan Encü, Ece Irk, Rabia Sarı, Mesut Irk, M. Salih Tuncer ve Seyithan Dündar'ın performansını sergilediği oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol, üç yıldır Van'da hizmet verdiğini belirterek, "Misyonumuz gereği, kentin sanatla ilgilenen dinamikleri olarak emeğimiz ne kadar oluyorsa bunu vermeye çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bağlamında da bir proje gerçekleştirelim istedik ve arkadaşlarımızla bunları yaptık. 'Yeniden Başlarken' projesinin üç tane ayağı var. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Konferansı ile başladık. Fotoğraf sergisi ve tiyatro oyunu ile devam edip bilimsel bir makale ile final yapacağız" dedi.

Oyunun tamamen Vanlı oyuncular tarafından sahnelendiğinin altını çizen Şenol, "Tamamen yerli ve milli oyuncularla bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Biz üniversiteyiz. Misyonumuz buranın dinamiklerine yönelmek, buranın dinamikleri üzerine emek vermektir. Kendimizle ilgili herhangi bir şekilde kariyer peşinde değiliz. Buranın gençleri ile birlikte sanatla, estetikle dopdolu bir dünya kurmak istiyoruz. Eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olmuş olabilir ama tamamen buranın malzemesiyle çıkmış ve hayata geçirilmiş bir proje bu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyununa dair çektiği fotoğrafları sergileyen Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Erciyeş Tosun ise, mart ayının kadınlar için önemli bir ay olduğunu belirterek, "8 Mart'ta başlayan bir dizi etkinliğimiz oluyor. Dr. Öğretim Üyesi M. Sabri Şenol'un yürüttüğü bir projeydi bu. Çıkış isimli oyunun sahnelenmesi projesiydi. Fakat bu projenin farklı çıktıları oldu. Bir panel, fotoğraf sergimin ardından bir makale çıktısı olacak. Çıktıları dallandığı için çok kıymetli bir proje haline geldi. İlki 8 Mart'a oynandı fakat çok yoğun ilgi ve talep üzerine bunu devam ettirelim istedik. Bugün üçüncü oynanışı ve hala yoğun bir ilgi var. İnşallah mart ayı sonuna kadar devam eder. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İzleyiciler ise oyunun genel anlamda güzel olduğunu özellikle oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, Van'da bu tür etkinliklerin devamlı yapılması gerektiğini söylediler.

(ATL-ŞAK-Y)