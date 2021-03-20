- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika

- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi

20.03.2021 18:00

- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi Vanlı oyuncuların performansı alkış aldı Van Bölge Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Çıkış' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi

Vanlı oyuncuların performansı alkış aldı

VAN - Van Bölge Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Çıkış' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Ünlü Tiyatro Yazarı Marsha Norman'ın eserinden Özgür Gür'ün Türkçe'ye çevirdiği 'Çıkış' isimli tiyatro oyunu, Van Bölge Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünce desteklenen ve 'Yeniden Başlarken' projesi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol'un reji ve dramaturjisini yaptığı oyun, Vanlı izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kadın temalı gösterimiyle ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seyirciyle buluşan oyun, ardından 15 Mart'ta ikinci kez sahnelendi. Sinem Ertan, Sibel Aslan, Esra Önem, Ceylan Encü, Ece Irk, Rabia Sarı, Mesut Irk, M. Salih Tuncer ve Seyithan Dündar'ın performansını sergilediği oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol, üç yıldır Van'da hizmet verdiğini belirterek, "Misyonumuz gereği, kentin sanatla ilgilenen dinamikleri olarak emeğimiz ne kadar oluyorsa bunu vermeye çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bağlamında da bir proje gerçekleştirelim istedik ve arkadaşlarımızla bunları yaptık. 'Yeniden Başlarken' projesinin üç tane ayağı var. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Konferansı ile başladık. Fotoğraf sergisi ve tiyatro oyunu ile devam edip bilimsel bir makale ile final yapacağız" dedi.

Oyunun tamamen Vanlı oyuncular tarafından sahnelendiğinin altını çizen Şenol, "Tamamen yerli ve milli oyuncularla bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Biz üniversiteyiz. Misyonumuz buranın dinamiklerine yönelmek, buranın dinamikleri üzerine emek vermektir. Kendimizle ilgili herhangi bir şekilde kariyer peşinde değiliz. Buranın gençleri ile birlikte sanatla, estetikle dopdolu bir dünya kurmak istiyoruz. Eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olmuş olabilir ama tamamen buranın malzemesiyle çıkmış ve hayata geçirilmiş bir proje bu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyununa dair çektiği fotoğrafları sergileyen Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Erciyeş Tosun ise, mart ayının kadınlar için önemli bir ay olduğunu belirterek, "8 Mart'ta başlayan bir dizi etkinliğimiz oluyor. Dr. Öğretim Üyesi M. Sabri Şenol'un yürüttüğü bir projeydi bu. Çıkış isimli oyunun sahnelenmesi projesiydi. Fakat bu projenin farklı çıktıları oldu. Bir panel, fotoğraf sergimin ardından bir makale çıktısı olacak. Çıktıları dallandığı için çok kıymetli bir proje haline geldi. İlki 8 Mart'a oynandı fakat çok yoğun ilgi ve talep üzerine bunu devam ettirelim istedik. Bugün üçüncü oynanışı ve hala yoğun bir ilgi var. İnşallah mart ayı sonuna kadar devam eder. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İzleyiciler ise oyunun genel anlamda güzel olduğunu özellikle oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, Van'da bu tür etkinliklerin devamlı yapılması gerektiğini söylediler.

(ATL-ŞAK-Y)

- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi
- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi
- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi
- Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi

Tiyatro, oyunlar, Mart, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 yendi Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu
İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu         
19:00
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor         
18:06
Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı         
17:53
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş         
17:25
Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak?         
17:04
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı         
15:18
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 19:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei