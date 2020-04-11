çıkışlar sınırlandırıldı - Son Dakika

çıkışlar hafta sonu nedeniyle sınırlandırıldı. İlçede, sahil şeridi de güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Akçakoca ilçesine giriş-çıkışları saat 00.00'dan itibaren sınırlandırdı. Ayrıca, sahil şeridi de kapatıldı.