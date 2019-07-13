Son Dakika Haberleri: Çıkmaz'dan 15 Temmuz mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Çıkmaz'dan 15 Temmuz mesajı

5 saat önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Milletimizin 15 Temmuz'da sergilediği destansı kahramanlık her türlü övgünün üzerindedir.

Çıkmaz'dan 15 Temmuz mesajı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Milletimizin 15 Temmuz'da sergilediği destansı kahramanlık her türlü övgünün üzerindedir. 15 Temmuz ruhu asla unutulmamalıdır" dedi.

Başkan Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da devletimizin bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik alçakça saldırının milletin destansı direnişiyle püskürtüldüğünü söyledi. Başkan Çıkmaz, "FETÖ terör örgütü ve uluslararası destekçileri, 15 Temmuz 2016'da milli birlik ve beraberliğimizi yok ederek, bölgesinde ve küresel anlamda büyük bir güç olan Türkiye'nin yükselişini durdurmak amacıyla hain bir darbe girişiminde bulundular. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin canı pahasına darbecilere karşı durması ve tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi destansı bir mücadele vermesi, dolayısıyla da hainler karanlık emellerine ulaşamadılar. Birlik ve beraberliğimize kast eden ihanet şebekeleri şunu çok iyi bilmelidir ki, milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir zaman demokrasiden, bağımsızlığından ve millet iradesinden taviz vermeyecektir. 15 Temmuz'un yıldönümünde destansı bir mücadele veren milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ederken, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Güneydoğu Anadolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıkmaz'dan 15 Temmuz mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]