Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak seçilen Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a iade-i ziyarette bulundu.

Yapılan kongrede yönetimi ile göreve gelen MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Cahit Başkanımız ile hep birlikte bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare kültürüne dayanarak yol alacağız" dedi.

Başkan Kılıç, "Gazi Şehrimizi ve Oğuzelimiz'i en iyi şekilde geleceğe taşımak için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben Cahit Çıkmaz ve değerli yönetimini tekrardan tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, bu kutlu davaya sahip çıkcağız. İnşallah omuz omuza, gönül gönüle güçlü Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyişini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımıza hız kesmeden başladık"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığına layık Cahit Çıkmaz, yönetim olarak çalışmalarımıza hız kesmeden başladıklarını söyledi.

Başkan Çıkmaz, "Bir taraftan ziyaretleri kabul ediyor diğer taraftan da iade-i ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu vesile ile Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'e iade-i ziyarette bulunduk. Başarılı çalışmalarını yakinen takip ve takdir ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP