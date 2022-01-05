Çıkmaz Denilen The Day Before için Çıkış Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Hayal ürünü gibi görünen The Day Before, tekrar karşımıza çıkarak ne kadar ciddi olduğunu göstererek yeni bir video ile çıkış tarihi açıkladı.

NVIDIA, The Day Before'un 21 Haziran'da çıkacağını ve hem Ray Tracing hem de DLSS'i destekleyeceğini duyurdu. Ayrıca oyun için ilk RTX fragmanını yayınladı.

Pandemi sonrası Amerika'da geçen yeni bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunu The Day Before'da ete aç, enfekte olmuş zombiler ve hayatta kalanların birbirlerini yiyecek, silah ve arabalar için öldürdüğü ölümcül bir dünyada yer alacağız.