Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı - Son Dakika
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Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı

20.04.2022 10:15
Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı

Denizli'de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titiz bir şekilde incelenmesi sonrası yakalandı.

Denizli'de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titiz bir şekilde incelenmesi sonrası yakalandı. Cinsel taciz ve istismardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 09 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı. Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

10 GÜN SONRA YAKALANDI

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden 'Cinsel taciz ve istismar' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı
Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı
Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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