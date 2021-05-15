Çikolata Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Çikolata Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Çikolata pek çok ürünün yer aldığı bir karışımdan meydana gelir. Ana bileşeni kakao çekirdeğinin işlenmiş bir versiyonu olan kakao tozudur. Bu toz, daha sonra yağ, şeker ve soya lesitini gibi emülgatörlerle karıştırılır.

Çikolata Alerjisi Nedir?

Çikolata alerjisi, çikolatanın içinde bulunan pek çok bileşenden kaynaklanabilir. Bu nedenle çikolata alerjisinin neden kaynaklandığını anlamak zor olabilir. Çikolata alerjisi, çikolata yedikten sonra ciltte kaşıntı, kızarıklık, yanma hissi ile birlikte ortaya çıkabilir. Çikolata alerjisi olan kişilerde çikolatanın içinde bulunan bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet duyulabilir. Hangi ürüne karşı hassasiyetinizin olduğu ise, yapılacak alerji testleri ile belirlenebilir.

Çikolata Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Çikolata alerjisi, vücudun çikolatanın içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet duyması sonucunda ortaya çıkar. Çikolatanın içinde bulunan en yaygın alerjenler ise, süt, fıstık ve ağaç yemişleri, soya, mısır, meyveler, buğday ve glutendir.

Çikolata Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Çikolata Alerjisi Belirtileri

Çikolata alerjisi, içinde çok fazla bileşen bulunduğundan en çok alerjiye neden olan besinler arasında yer alır. Çikolata alerjisi, genellikle çikolata yedikten birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bu belirtiler kimi zaman hafif bir şekilde seyrederken kimi zaman da anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi, çok ciddi bir durumdur ve acil müdahale gerektirebilir, hayati sonuçlara neden olabilir. Çikolata alerjisinin başlıca belirtileri ise,

Nefes darlığı,

Kurdeşen,

Kusma,

Nefes darlığı,

Karın krampları,

Dudakların, boğazın, dilin şişmesi,

Migren,

Öksürük,

Mide bulantısı,

Vücudun çeşitli yerlerinde şişme,

Göğüste ağrılı yanma hissi,

Baş ağrısı,

Cilt reaksiyonları,

Kan basıncında düşüş,

Baş ağrısı,

Şişkinlik gibi belirtilerin bir ya da birkaçı birden hissedilebilir.

Çikolata Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Çikolata alerjisinin tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle hangi alerjenin alerjik reaksiyona neden olduğunun tespit edilmesi gerekir. Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamanız durumunda vakit kaybetmeden alerji uzmanına başvurmanız gerekir. Alerji uzmanları, alerjik reaksiyona neyin neden olduğunu anlamak için durumunuza uygun testler yapar. Bu testler, kan testi, deri delme testi ya eliminasyon diyeti gibi testlerden herhangi biri olabilir.

Alerjiye neden olan alerjen belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilir. Besin alerjilerinde uygulanması gereken en temel tedavi, alerjiye neden olan alerjenden uzak durmaktır. Alerjenin etkilerini azaltmak için alerjiye neden olan besini tüketmemeye özen göstermeniz gerekir. Alerji uzmanınız alerjik reaksiyonun etkilerini azaltmak için antihistaminik ilaç kullanmanızı da önerebilir. Bu ilaçlar, alerjik reaksiyonu engellemez. Fakat alerjik reaksiyondan kaynaklanan belirtileri en aza indirmeye yardımcı olur. Alerji uzmanınız ciddi bir reaksiyon ortaya çıkması durumunda hızlı bir şekilde çözüm bulabilmek için bir adrenalin oto enjektörü de reçete edebilir.

Çikolata Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Çikolata alerjisi, en yaygın görülen alerji türleri arasında yer alır. Alerjiye neden olan alerjen belirlendikten sonra buna uygun bir tedavi yöntemi belirlenebilir. Çikolata alerjisi kafein, çikolata, süt, fıstık, soya, gluten gibi ürünlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle yapılacak test ile hangi alerjene hassasiyetiniz olduğu tespit edilecek bu ürünlerden uzak durmanız sağlanır. Aynı zamanda yapılacak tedavi yöntemleri ile hassasiyetin azalması sağlanır. Ciddi reaksiyonlarla karşılaşmanız durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurmayı ihmal etmemeniz gerekiyor.