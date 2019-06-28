Çikolata hırsızları yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de bir marketten 106 TL değerinde çikolata çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
'de bir marketten 106 TL değerinde çikolata çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin 8 gün önce de aynı marketin başka şubesinden yine hırsızlık olayının failleri oldukları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre 27 Haziran'da Melikgazi
ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas
Bulvarı'nda bulunan marketler zincirinin bir şubesinde meydana gelen olayda Ç.A.(22) ve B.N. (19) isimli iki şüpheli 106 TL değerinde çikolata çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis ekiplerince iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, şüpheliler Ç.A. ve B.N.'nin 19 Haziran'da aynı marketler zincirinin Köşk
Mahallesi'ndeki bir şubesinde de yaşanan hırsızlık olayının failleri oldukları güvenlik kameralarından tespit edildi.
Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KAYSERİ
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