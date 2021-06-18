Çikolata kapağı nefes borusuna kaçan Mert Yağız'ın ölümüne ilişkin dava ertelendi - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi. Eksik evrakların giderilip dosyaya eklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Kasım tarihine erteledi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Mert Yağız Köksal'ın avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan tutuklu sanıklar Fatma Ş. ve Koray H., sanık avukatları ve tanıklar salonda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mert Yağız'ın öğretmeni Aylin Y., hastaneye giderken ambulansa kendisinin de bindiğini belirterek, "Olay teneffüste yaşandı. Çocuğun fenalaştığını duyunca öğretmen arkadaşlarla birlikte aşağı indik. Mert'i ilk önce sağlık ocağına götürdüler, ben de orada gördüm. Sonra ambulansla hastaneye götürdük, ben de ambulansta öne oturdum. Olayın olduğu katta nöbetçi öğretmen yoktu, temizlik görevlisi vardı. Kantinde de o ürünün satıldığını daha önce görmedim" diye konuştu.

Şırınga şeklindeki çikolatanın üretimini yapan firmanın avukatı ise olaydaki sorumlunun denetleyiciler olduğunu söyleyerek, "Aynı ürün daha önce satılmış, satan kantincinin bir suçu yok, denetleyicilerin sorumluluğu bu. Firmamız bu ürünü mevzuata uygun olarak üretmiştir, müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.

"Biz o kantine gelmeden haberi gitmiş"

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak çalışan sanık Fatma Ş. ise kendilerinin yaptığı denetimlerin satılan ürünlere ilişkin olmadığını söyleyerek, "29 Kasım 2019 tarihinde denetim seferberliği kapsamında yapılan denetimleri gerçekleştirdik. Bu seferberlik hijyen kurallarıyla ilgiliydi, satılan ürünlerle ilgili değil. Bizim görev tanımımızda bu olayla ilgili teftişin bizim görevimiz olmadığı açıkça belirtilmiştir. Denetimde biz zaten zararlı yiyecek görmedik, kantinler birbirleriyle haberleşiyorlarmış. Biz o kantine gelmeden haberi gitmiş, gittiğimizde 'biz de sizi bekliyorduk' dediler. Gelen evraklarla birlikte denetimin bizim sorumluluğumuzda olmadığı belgelenmiştir. Bu evraklar doğrultusunda beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Avukatların beyanlarında belirttiği eksik evrakların giderilip dosyaya eklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Kasım tarihine erteledi.

Olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okul Müdürü Abdulkadir P., Müdür Yardımcısı Ebubekir Ç., öğretmenler Ali Osman D., Apaydın A. ile gıda kontrolörleri Fatma Ş. ve Koray H. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada tutuksuz sanıklardan Okul Müdürü Abdulkadir P., kantin denetiminde sorumlu kurulda bulunan Ali Osman D., Apaydın A. ve Ebubekir Ç.'nin beyanları dinlenmiş, okul kantinini işleten Neşe Y. ve eşi Sefa Y. ile ürünleri başka bir firmada ürettiği tespit edilen firma yetkilisi hakkında da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. - ANKARA