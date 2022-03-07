Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı - Son Dakika
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Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı

07.03.2022 11:17
Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı

Isparta otogarında bir yolcunun çikolata kavanozuna sakladığı uyuşturucu madde polis tarafından yakalandı.

Isparta otogarında bir yolcunun çikolata kavanozuna sakladığı uyuşturucu madde polis tarafından yakalandı.

Olay, Isparta otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otogarda bir yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda A.G isimli şahsa ait olduğu anlaşılan çikolata kavanozunun içinde 174.8 gram uyarıcı narkotik madde ve 3 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken A.G isimli kişi gözaltına alınarak hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA

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Uyuşturucu, Narkotik, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çikolata kavanozuna uyuşturucu sakladı - Son Dakika


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