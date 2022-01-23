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Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi - Son Dakika

Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi

23.01.2022 10:58
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir eve yaptıkları baskında, bez dolap içerisinde yetiştirilen Hint kenevirleri ve çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir eve yaptıkları baskında, bez dolap içerisinde yetiştirilen Hint kenevirleri ve çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi. Operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz salı günü bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ağır koku geldiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adresi fiziki takibe alan polis ekipleri, ertesi gün eve baskın düzenledi. Eve giren Kağıthane polisi, bez dolap içerisinde Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurulduğunu belirledi. Dolapta 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ile kimyasal toz, 411 gram marihuana ve hassas terazi ele geçirildi. Devam eden aramalarda ise 3 adet zaman saati, 1 adet elektrik sigortası, 1 adet etrafı çinko ile sarılmış lamba, 1 adet LED ışık, 1 adet siyah renkli fan, 1 adet baca başlığı, 2 adet hava pompası, 1 adet çadır ve çadır demirleri, 4-5 kilogram gelen gübre, 2 adet ısı ölçer, 1 adet vantilatör, 1 adet 100 ml plastik şişe içerisinde losyon bulundu. Malzemelere el konulurken, evde kimliği bulunan Çağrı A.'yı (30) yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın yaptığı sırada şüpheli bir şahıs eve girmek istedi. Polis ekiplerini fark eden şahıs, iki köpekle koşarak kaçmaya başladı. Şahsı kovalayan polis ekipleri, cadde üzerinde bir adrese girdiğini fark etti. Şahıs köpeklerle birlikte buradan kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Kaçan şahsın yapılan sorgusunda Çağrı A. olduğu ortaya çıktı.

Çikolata kavanozundan uyuşturucu çıktı

Şahsın girip çıktığı adreste de arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Oğuz B.'ye ait kimlik kartı ve kira sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı vaziyette içerisinde 14 adet fişek bulunan şarjör, 3 adet fişek, 2 adet cam şişe içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde, çikolata kutusu içerisinde 237 gram marihuana, 8 adet 50 avro, 1 adet 100 avro, 3 adet 50 dolar, 1 adet 20 dolar, 1 adet 10 dolar, 3 adet 5 dolar, 4 adet 100 dolar, 1 adet 100 lira, 4 adet 20 lira, 4 adet 5 lira, 2.80 gram bonzai, sigara paketi içerisinde 3 parça halinde 7.85 gram taş kokain ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Çağrı A., ele geçirilen malzeme ve uyuşturucularla birlikte emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Çağrı A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Oğuz B.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi
Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi

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Asayiş Büro, Uyuşturucu, Kağıthane, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çikolata kavanozunda marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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