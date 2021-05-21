Çikolata kisti tedavi edilebilir bir hastalıktır! - Son Dakika

Endometriozis (çikolata kisti) rahmin içinde bulunan endometrium tabakasının rahmin dışındaki bir bölgeye yerleşmesi ve orada büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Çikolata kisti ağrılıdır ve genellikle yumurtalıklar ve fallop tüplerinde görülmektedir.

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis teşhisinin yalnızca laparoskopik olarak konulabildiğini ifade eden Seyfi, "Çikolata kisti yumurtalıklara yerleşirse, yumurtaların ve fallop tüplerinin işlevini olumsuz etkileyebilir, karın boşluğunun iç bölümünde yapışıklığa sebep olur" açıklamasında bulundu.

Belirtileri nelerdir?

Çikolata kistinin birçok spesifik belirtisi olduğunu kaydeden Op. Dr. Merve Seyfi, "Özellikle yoğun ağrılı ve aşırı kanamalı adet dönemleri geçiriyorsanız, cinsel ilişki esnasına ağrı hissediyorsanız, idrar çıkışında ağrı mevcut ise ve kısırlıktan şikâyet ediyorsanız endometriozis hastalığı düşünülmelidir" dedi.

Ağrı yoğunluğunun çikolata kisti derecesinin net bir göstergesi olmadığına dikkat çeken Seyfi, şöyle devam etti: "Hafif çikolata kisti varlığında şiddetli ağrı olabilir ve tam tersi az olan ağrılarda da şiddetli çikolata kisti varlığı söz konusu olabilmektedir."

Kısırlığa neden olabilir

Birçok kadının yaşadığı belirtileri göz arda edip normal olarak değerlendirdiğini vurgulayan Op. Dr. Merve Seyfi, hamile kalmaya çalışıncaya kadar hastalığın fark edilmediğine dikkat çekti.

Endometriozisin zamanla kötüleşebildiğini söyleyen Seyfi, "Kadınların %30-40'ı kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bunun sebebi yanlış bölgelere yerleşen endometrial dokudan karın boşluğuna doğru akan kanın vücuttan dışarıya çıkamaması ve sonucunda yapışıklık oluşmasıdır" dedi.

Tedavisi mümkün

Çikolata kisti tedavisinin ilaçlarla veya ameliyatla yapılabileceğini ifade eden Op. Dr. Merve Seyfi, "Hastalık öncelikle ilaçlar ile tedavi edilmeye başlanır. İlaçlarla birlikte bir iyileşme görülmediğinde, cerrahi tedavi kaçınılmaz olur. Hamilelik planlamayan kadınlarda hormon tedavisi düşünülebilir" dedi.

Hamilelik isteği olan hastalarda cerrahi yöntemin tercih edildiğini kaydeden Özel Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Merve Seyfi, şöyle devam etti: "Cerrahi tedavi laparoskopik olarak gerçekleştirilir. İşlem sırasında göbek deliğinden ufak bir kesi açılır ve tüp şeklinde olan bir alet ile kist dokusu ve yapışıklık giderilir. Bunun dışında çikolata kisti ile mücadelede belirtileri kontrol altına almak amacıyla yaşam tarzı ve beslenme değişikliği de olumlu sonuç getirebilmektedir."