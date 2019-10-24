Son Dakika Haberleri: Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım
Son Dakika Dünya Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

51 dakika önce

Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile uzaklaştırma cezası verildi

Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.


Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini yakışıksız ve kabul edilemez olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:13 
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