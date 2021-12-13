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Çikolata sevgisi 66 yaşında imalathane açtırdı - Son Dakika

Çikolata sevgisi 66 yaşında imalathane açtırdı

13.12.2021 11:06
Çikolata sevgisi 66 yaşında imalathane açtırdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli muhasebeci Berzechan Jale İzgin, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu çikolatayı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı imalathanesinde üretiyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli muhasebeci Berzechan Jale İzgin, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu çikolatayı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı imalathanesinde üretiyor.

Evli, 2 çocuk annesi ve 3 torun sahibi İzgin, emekliliğinin ardından çocukluktan bu yana çok sevdiği çikolatayı üretmek için hummalı bir çalışmaya girdi.

Aldığı eğitimlerin ardından iki yıl önce evinde katkısız çikolata yapımına başlayan İzgin, komşuları ve arkadaşlarının ürünlerini beğenmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.

KOSGEB girişimcilik kursuna katılan İzgin, 90 bin liralık hibe desteğiyle 2 ay önce imalathanesini açtı.

İki kişiye istihdam sağladığı iş yerinde ayakkabı, gözlük, çanta, buket çiçek gibi farklı figürlerle çikolatalar üreten İzgin, sosyal medya aracılığıyla hem Merzifon'dan hem de çevre illerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

30 farklı türde çikolata yapan İzgin, doğum, nişan, düğün, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve müşterilerine yönelik ikramlıklar da hazırlıyor.

İzgin, AA muhabirine, çikolata aşkını imalata dönüştürmek için çeşitli kurslara katıldığını söyledi.

Eve misafirliğe gelen komşuları ve akrabalarına, yaptığı çikolatalardan ikram ettiğini ve çok beğenildiğini anlatan İzgin, "Çikolatayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Memuriyet dönemimde de her gün çikolata yiyordum. Bu aşkım sürekli devam etti, meraka dönüştü. Çikolata üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Bunun üzerine İstanbul'da kursa gittim. Kurstan sonra evde deneme çalışmalarım oldu. Etraftan olumlu eleştiriler aldıktan sonra evde üretim izni alıp, evde çikolata üretip, satmaya başladık. Sonrasında bu iş büyüyünce evde üretim yapmamız mümkün olmadı. İş yeri açmaya karar verdik." diye konuştu.

KOSGEB aracılığıyla hobisini işi haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden İzgin, "Hayalim, emekli olduktan sonra hep bir şeyler yapmaktı. Esas branşımın çikolata olduğunun farkına vardım. Bu süreçte ailem her konuda yanımdaydı. Girişimcilik kurslarına katıldım. KOSGEB desteğini aldım. Bu bana büyük katkı sağladı." dedi.

"Ben hayallerime ulaştım, onların da ulaşmalarını dilerim"

İş yeri açmak isteyenlere de hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden İzgin, şunları dile getirdi:

"Kadınlar hayallerinin peşinden gitsinler. Eğer çok arzu ettikleri bir şeyler varsa hiç bırakmadan, eğitimlerini alarak devam etmelerini öneririm. Bir de çok araştırma yapmaları gerekiyor. Ben hala araştırıyorum, sürekli denemeler yapıyorum. Hayallerinin peşini bırakmasınlar. Ben hayallerime ulaştım, onların da ulaşmalarını dilerim."

Müşterilerden Reyhan Ergül ise İzgin'in çikolatalarını, katkısız ve doğal olduğu için tercih ettiğini belirterek, "Kadın girişimcileri her zaman destekliyoruz. Çikolataları çok severek, beğenerek yedik. Çok tatlı sevmiyorum ama benim de çikolata tutkum var. Çikolataların tamamen el yapımı olması, kullanılan malzemenin kaliteli olması bizim için çok önemli. Belli bir yaştan sonra sağlıklı beslenmeye gayret ediyoruz. Burası hem damak zevki olarak hem de içerik olarak beklentilerimizi karşılıyor." diye konuştu.

Girişimcilik, Kosgep, Amasya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çikolata sevgisi 66 yaşında imalathane açtırdı - Son Dakika


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