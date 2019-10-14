"Çikolata ve enerji içeceği ürünlerinde cinsel gücü artırıcı ilaçlar kullanılıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimden sonra İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde et, süt, bal ve sıvı yağ ve çikolata gibi toplam 1.211 üründe hile ve tağşiş yapıldığını tespit etmesi sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, hileli ürün üretimlerinde yaşanan korkunç yükselişe dikkat çekerek, bu ürünleri üreten ve satanlara 'hapis cezası' verilmesi gerektiğini söyledi.