"Çikolata ve enerji içeceği ürünlerinde cinsel gücü artırıcı ilaçlar kullanılıyor"
1 saat önce
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde domuz, at, eşek eti, glikozlu bal, sahte zeytinyağı vb. tespit edilen 618 firmayı ifşa etmesinden sonra bu suçu işleyenlere 'hapis cezası' verilmesi gerektiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimden sonra İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde et, süt, bal ve sıvı yağ ve çikolata gibi toplam 1.211 üründe hile ve tağşiş yapıldığını tespit etmesi sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi.
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, hileli ürün üretimlerinde yaşanan korkunç yükselişe dikkat çekerek, bu ürünleri üreten ve satanlara 'hapis cezası' verilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42
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