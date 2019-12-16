Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2 - Son Dakika

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Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2
6 saat önce
Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2 (güvenlik kamerası)
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2 (güvenlik kamerası)
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