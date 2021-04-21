Çikolata yerine bu besinleri tüketin! - Son Dakika

Özellikle duygusal yeme ataklarında çikolata tüketimine yönelim hepimizin başına gelen bir durumdur. Peki ne yapabiliriz?

Muz: İçerisindeki inülin maddesinden dolayı doğal bir prebiyotik kaynağıdır. Potasyum bakımından yüksek olduğundan tansiyona iyi gelir. Spor yapan bireylerde antrenman öncesi ve sonrası muz tüketimi kas ağrılarına ve kramplarına iyi gelir. B6 vitamini içeren muz mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salımını arttırdığı için regl öncesi duygu düzensizliği durumlarında tüketilebilir. Muzu günlük beslenmenizde ara öğün olarak tercih edebilirsiniz.

Kuru Meyveler: Kuru meyveler şeker tadını en yoğun aldığımız besinlerden birisidir. Potasyum ve kalsiyumun yanı sıra bir miktar demir içerir. Kansızlık sorunu yaşayan bireylerin günlük beslenmesinde tüketimi önerilmektedir. Karaciğere yardımcı olarak vücudun toksinlerden arınmasını yardımcı olan kuru meyveler bağırsak boşaltımını da hızlandırır. Bu nedenle sağlıklı beslenme listelerinde sık sık tercih edilir. Kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı, hurma gibi besinleri sade veya yoğurt ile karıştırarak kahvaltıda veya ara öğünde tüketebilir ve tatlı isteğinizi baskılayabilirsiniz.

Bal: Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle mide sorunlarının tedavisinde ve kilo vermede rol oynar. Flavonoidler başta olmak üzere organik asitler ve antioksidan bakımından zengin bir süper besindir. Doğal tatlı bir besin alternatifidir, çeşitli bitki çaylarına, smoothielere katılarak gün içerisinde tüketilebilir.

Hurma: Şeker benzeri tadı ve dokusuyla hurma içine kuruyemiş eklenerek ya da sıcak suda bekletilerek pasta ve kekyapımında kullanılmaktadır. Bu sayede tatlı ihtiyacının giderilmesinde yardımcı olur. İçerisindeki yüksek lif ile uzun süre tokluk sağlar. Tatlı isteğinizi baskılarken aynı zamanda kilo verme sürecinize destek olan besinlerdendir. Potasyum içerdiğinden yorgunluğa iyi gelir, kan basıncını düşürerek halsiz hissetmeyi engeller. B1 ve B2 vitaminleriyle bağırsağın kasılıp gevşemesine yardımcı olarak olası kabızlık durumunu engeller. Kuru meyveler arasından en zengin lif içeriğine sahip besindir uzun süre tok tutarak sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar.

Tarçın: Kan şekeri dengelenmesinde yardımcı olan tarçın çeşitli meyveler ile kombinlenerek ya da smoothie tariflerine eklenerek tatlı ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Bitki çayları ve tatlı tariflerinin vazgeçilmezi fonksiyonel bir besindir. Antioksidan içeriği en yüksek baharat çeşididir bu yüzden yaşlanmayı geciktirici etkisi de vardır.

Keçiboynuzu: Kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerdiğinden faydalı bir tatlı alternatifidir. Pekmezi, unu veya kendisi sağlıklı tatlı tariflerinde kullanılmaktadır. Adet kramplarını hafifletici etkisi de olduğu için özellikle tatlı ataklarının en fazla olduğu regl döneminde tüketilmesi önerilmektedir. Keçiboynuzu yaptığınız yulaflı toplarda kullanırken aynı zamanda kalıplara dökerek donmasını sağlayıp ara öğünleriniz de tüketebilirsiniz. Bu sayede çikolata yeme isteğinizin baskılandığını göreceksinizdir.

Kakao:

Yulaf ezmesi, bal, ceviz, hurma gibi besinleri kullanarak yapacağınız kakaolu hurma/ yulaf topları tatlı isteğinizi sağlıklı bir şekilde bastırmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden aşırı çikolata yeme isteği duyduğuzda bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Kuruyemişler:

Kuruyemişler gün içerisinde düzenli tüketildiğinde kan şekerinizin dengelenmesinde yardımcı olur. Bu yüzden sağlıksız alternatifler yerine yanınızda taşıyacağız çiğ badem, çiğ fındık, ceviz gibi taşınması kolay sağlıklı atıştırmalıklar tatlı isteğinizin oluşmasını engelleyecek ve sizi gereksiz kalori alımından kurtaracaktır.