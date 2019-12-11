Çikolata yerken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çikolata yerken hayatını kaybetti

6 saat önce

Ankara Keçiören'de okulda yediği çikolata sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çikolata yerken hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara Keçiören'de okulda yediği çikolata sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ankara Keçiören'de bir okulda şırınga şeklindeki çikolata yediği sırada nefes alamayarak hayatını kaybeden birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede Köksal Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken acılı aileye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok taziyede bulundu.

Dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7) şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Okul görevlileri tarafından en yakın sağlık ocağına götürülen Mert Yağız Köksal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğle namazını müteakiben Mert Yağız Köksal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul görevlileri ve Köksal Ailesi'nin yakınları katıldı.

Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olaydan dolayı müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan/İHA)

Karşıyaka, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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