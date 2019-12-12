Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2) - Son Dakika

Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)

6 saat önce

MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDIAnkara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı.

Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2), System.String[]

MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI

Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.


Adli Tıp Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
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