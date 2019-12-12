Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2) - Son Dakika

Ankara 'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.

MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var