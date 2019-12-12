Son Dakika › Güncel › Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2) - Son Dakika
Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)
6 saat önce
MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDIAnkara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI
Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.
Son Dakika Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı