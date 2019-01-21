Son Dakika Haberleri: Çikolatalı Bomba Pasta ?? Bağımlısı Olacaksınız??

Çikolatalı Bomba Pasta ?? Bağımlısı Olacaksınız??

34 dakika önce

Yumuşacık pandispanyası, damakta iz bırakan kreması ile herkesin favorisi olacak Çikolatayı Pastayı sizlerde evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Yumuşacık pandispanyası, damakta iz bırakan kreması ile herkesin favorisi olacak Çikolatayı Pastayı sizlerde evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Damaklarınıza hitap ettiği kadar gözlerinize de hitap edecek bu pastayı özel günlerinize, davet sofralarınıza, gün menülerinize kolaylıkla yapabilirsiniz. Kenarındaki fındıklarla lezzetini arttıran çikolatalı pastayı her tadan sizden tarifini isteyecek. Özellikle tatlı krizlerinizin en güzel kurtarıcı olacak Çikolatalı Pasta nasıl yapılır? merak edenler videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: Youtube

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