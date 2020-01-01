Çikolatalı Puding Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çikolatalı Puding Tarifi - Son Dakika Magazin

Çikolatalı Puding Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *125 g tereyağı*1 su bardağı toz şeker*2 kahve fincanı un*1 litre ılık süt*1 kare bitter çikolata*5-6 adet çilek*1 çay bardağı yaban mersiniÜzeri için;*Çilek*Yaban mersini*NaneTarif: 1- Arçelik Ankastre Ocak'ta tencereye tereyağı koyup eritin.

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Malzemeler:


*125 g tereyağı


*1 su bardağı toz şeker


*2 kahve fincanı un


*1 litre ılık süt


*1 kare bitter çikolata


*5-6 adet çilek


*1 çay bardağı yaban mersini


Üzeri için;


*Çilek


* Yaban mersini


*Nane


Tarif:


1- Arçelik Ankastre Ocak'ta tencereye tereyağı koyup eritin.


2-Tereyağı eriyince unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırıp sütü ekleyin ve karıştırın.


3-Şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.


4-Muhallebi pişip göz göz olunca ateşten alın.


5-Muhallebi ılıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser  ile 3-4 dakika çırpın.


6-Hazırladığınız muhallebiyi ikiye ayırın.


7-Ayırdığınız muhallebiye bitter çikolatayı ekleyip Arçelik Ankastre Ocak'ta  benmari usulü eritin.


8-Ilıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser  ile birkaç dakika çırpın.


9-Beyaz ve çikolatalı karışımı ayrı ayrı sıkma torbalarına doldurun.


10-Servis bardaklarınıza önce beyaz pudingten sıkın.


11-Ardından çilek ve yaban mersini koyun.


12-Üzerine çikolatalı pudingten sıkıp yeniden meyve koyun.


13-Aynı işlemi servis bardaklarınız dolana kadar tekrarlayın.


14-Pudinginizin üzerine çilek dilimleri, yaban mersini ve nane yaprakları koyup servis edebilirsiniz.


15-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Yaban, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:08 
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