Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı
56 dakika önce
Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı 5 katlı binanın çatısından çuvalları atarak kamyonete yükleme yaptıANKARA - Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı
5 katlı binanın çatısından çuvalları atarak kamyonete yükleme yaptı
ANKARA - Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.
Başkentte 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, çok sayıda çuvalı aşağıda park halinde duran kamyonetin kasasına atarak isabet ettirmeye çalıştı. Şahsın kendini ve yoldan geçenleri tehlikeye attığı yürekleri ağza getiren görüntüler ise kameraya yansıdı.
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