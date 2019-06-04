Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Turgutalp
Mahallesi'nde 2 gün önce köpeklerden kaçarken çocuk parkında bulunan ağaca çıkan ve inemeyen yavru kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak aç ve susuz kalan kediyi kurtardı. Yavru kedi, karnı doyurulduktan sonra İnegöl Belediyesi
Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezine götürüldü.
- Bursa
Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı
Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı
MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur