Son Dakika Haberleri: Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

15 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin  Turgutalp Mahallesi'nde 2 gün önce köpeklerden kaçarken çocuk parkında bulunan ağaca çıkan ve inemeyen yavru kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak aç ve susuz kalan kediyi kurtardı. Yavru kedi, karnı doyurulduktan sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezine götürüldü. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
Turgutalp, İnegöl, Bursa, İtfaiye, Güncel
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