Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular - Son Dakika
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Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular

09.06.2022 15:01

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'nda köpeklerden korkan yavru kedi ağaca tırmandı. Uzun süre ağaçta kalan yavru kedinin inemediğini gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus yimleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yavru kedi, ağaca tırmanan polis memurunun gayretleri neticesinde kurtarıldı.

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular
Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular
Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular
Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular - Son Dakika

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