Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'nda köpeklerden korkan yavru kedi ağaca tırmandı. Uzun süre ağaçta kalan yavru kedinin inemediğini gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı yunus yimleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yavru kedi, ağaca tırmanan polis memurunun gayretleri neticesinde kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.