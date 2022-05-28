Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

28.05.2022 11:21
Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ahşap telefon direği üzerinde aşağıya inemeyen bir kedinin olduğunu fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, direğin üzerinde bulunan kediye merdiven uzatarak ulaştı. İtfaiye görevlisi, direkteki kediyi alarak cadde üzerine bıraktı. Kedi daha sonra gözlerden kayboldu. - KONYA

Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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