Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu

11.06.2022 14:49
Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu

TOKAT'ta, çıktığı kayalıkların arasına düşerek yaralanan Fatih Çakmak (40), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

TOKAT'ta, çıktığı kayalıkların arasına düşerek yaralanan Fatih Çakmak (40), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çakmak, arkadaşları ile gezmek için çıktığı kayaklıklardan dengesi kaybederek, 20 metre aşağı düşerek yaralandı. Kayalıkların arasına düşen Çakmak'ın kurtarılması için arkadaşları yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, sedyeye aldıkları Çakmak'ı halatla yukarı çekti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu
Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu
Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu
Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu
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Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Fatih, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

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