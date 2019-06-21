Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde evinin penceresinde boğazına bıçak dayayıp, intihara kalkışan Sema O. (31), polisin çabası sonucu eylemine son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:34 Kaynak: DHA
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde evinin penceresinde boğazına bıçak dayayıp, intihara kalkışan Sema O. (31), polisin çabası sonucu eylemine son verdi.
Olay, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sema O., 4 katlı apartmanın en üst katındaki evinin penceresine çıkıp önce hakaretler savurdu, ardından da elindeki bıçağı boğazına dayadı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, apartmanın altına hava yastığı açtı, polis ekipleri de Sema O.'yu ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Sema O., elindeki bıçağı bıraktı. Sema O. ifadesi alınmak üzere Gemlik Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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