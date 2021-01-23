Cildimizi doğal yollarla iyileştirmek mümkün - Son Dakika

Cildimizi doğal yollarla iyileştirmek mümkün

23.01.2021 07:34
Cildimizi doğal yollarla iyileştirmek mümkün, System.String[]

Doğal peeling (ovma) ve doğal aşındırıcılarla (eksfoliyatör) cildimizdeki ölü deriyi temizleyip cilt tonumuzu eşitleyebiliriz. Daha parlak bir görünüm kazanmak için yapılan bazı uygulamalar, cilt kuruluğu ve yağlanma gibi şikayetlere de iyi geliyor.

Doğal peeling (ovma) ve doğal aşındırıcılarla (eksfoliyatör) cildimizdeki ölü deriyi temizleyip cilt tonumuzu eşitleyebiliriz. Daha parlak bir görünüm kazanmak için yapılan bazı uygulamalar, cilt kuruluğu ve yağlanma gibi şikayetlere de iyi geliyor. Estetisyen Yıldız Kurt "Kılcal damarları yüzeye yakın olanlar ve hassas ciltlerin peeling uygulamasını sadece T bölgesinde yapması uygundur" diyor. Aktif akne olan yüzde peeling yapılmaması konusunda da uyarıyor.

DAHA PARLAK VE TAZE BİR CİLT İÇİN

Yıldız Kurt, estetisyen

? Peeling duş sonrası, temiz ve yumuşamış cilde yapılmalı. Özellikle kil içeren karışımlar çok sık yapılırsa yüz fazla nemsiz kalabilir. Aşındırıcı uygulumalar çok sık yapılırsa cilt bariyerini inceltebilir. Bu da hassasiyete sebep olur. Kılcal damarları yüzeye yakın olan ve hassas cildi olan kişilerin peeling uygulamasını sadece T bölgesinde yapması daha uygun olur. Aktif akne olan bir yüzeyse hiç yapılmamalıdır.

? Esmer şeker, Hindistan cevizi şekeri, yulaf ezmesi, ham bal, killer, pirinç unu, kahve telvesi yüz için uygun doğal peeling içerikleri. Vücut için hem şeker hem ince taneli kayatuzu kullanılabilir. Yüzey aşındırıcı malzemeleri doğal yağlarla birlikte kullanarak daha nazik ve etkili bir içerik oluşturabilirsiniz.

? Bu işlemi yapmak, vücudunuzun henüz tam olarak dökmediği ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Daha pürüzsüz ve daha parlak bir cildiniz olur.

? Cildinizin yüzeyini bu şekilde uyarmak kan dolaşımını hızlandırır ve sonrasında cildinizin daha aydınlık görünmesini sağlar.

? Yüze yapıldığında, tıkanmış gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Cilt tonunuzu eşitler.

? Ölü cilt hücrelerini temizlediği için kullanılan cilt bakım ürünleri daha kolay emilir.

? Şeker, bal ve yulaf gibi malzemelerle hazırlanan nazik peeling'ler haftada bir kez kullanılabilir.

? Karışımın içerisinde yağ dengesi ve gözenek temizliği için 'kil' kullanıyorsanız, yüzünüz için kış mevsiminde ayda bir kez uygulamanız yeterli. Yaz mevsiminde cildin daha çabuk yağlanması ve güneş koruyucuların yoğunluğu nedeniyle iki haftada bir kez kil içeren yüz peeling'i yapabilirsiniz.

? Vücudunuz için haftada bir sefer uygulamanız yeterli.

? Lekeler için kahve telvesiyle nazikçe peeling yapıyorsanız haftada üç sefer uygulayabilirsiniz.

ÇOK PRATİK

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya'dan el ve vücut için peeling tarifleri

VÜCUT İÇİN

NE LAZIM?

? 1 kase deniz tuzu

? 1 çorba kaşığı limon kabuğu rendesi

? 1 çorba kaşığı öğütülmüş lavanta

? 1 çorba kaşığı öğütülmüş ardıç tohumu

? 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri karıştırın. Banyoda vücudunuzu ovarak dairesel hareketlerle 15 dakika uygulayın ve durulayın.

EL İÇİN

NE LAZIM?

? 1 kahve fincanı kahve değirmeninde öğütülmüş pirinç

? 1 çorba kaşığı kil

? 1 çorba kaşığı el kremi

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri karıştırın, ellerinize sürün ve ovalayın. Ardından bir çay kaşığı zeytinyağı karışımını ellerinize sürüp 15 dakika bekleyin.

DUŞ SONRASI UYGULAYIN

Yıldız Kurt'tan ayak peeling'i tarifi

AYAK İÇİN

NE LAZIM?

? 5 tatlı kaşığı ince taneli kayatuzu

? 5 tatlı kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı (veya tatlı badem yağı)

? 20 damla çay ağacı uçucu yağı (veya lavanta uçucu yağı)

NASIL YAPARIM?

Cam bir kase içerisine zeytinyağını ve uçucu yağı ekleyin ve karıştırın. Kayatuzunuz ince taneli değilse rondodan geçirin. Tuzu yağ karışımına ekleyip yine karıştırın. Cam bir kavanoza alın. Serin ve kuru yerde saklayın. 1 tatlı kaşığı dolusu peeling yeterli olacaktır. Duş sonrası tüm ayağınıza uygulayabilirsiniz. Ilık su dolu bir leğen içerisine bir kaşık ekleyip ayak banyosu yapabilirsiniz.

İKİ FARKLI TARİF

Homemade Aromaterapi'nin kurucusu Aslı San Bilgin'den dudak ve yüz peeling tarifleri

DUDAK İÇİN

NE LAZIM?

? 3 yemek kaşığı esmer şeker

? 2 yemek kaşığı soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı

? 2 damla mür uçucu yağı

NASIL YAPARIM?

Esmer şekeri cam bir kaba alıp üzerine soğuk sıkım Hindistan cevizi yağını yavaş yavaş ilave edin. Yağ tamamen şekerle karışınca 2 damla mür uçucu yağı ilave edip bir çubukla (mümkünse cam) karıştırın. Haftada 2 kez kuru dudakları bu karışımla ovun ve sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlem dudakların üzerindeki ölü deriyi temizlerken nemlendirici ve besleyici etki de gösterecektir. Kalan karışımı serin ve kuru bir yerde saklayın. Peeling'i alırken mutlaka kuru bir spatula veya kaşık kullanın.

YÜZ İÇİN

NE LAZIM?

? 3 yemek kaşığı Türk kahvesi

? 1 yemek kaşığı lavanta suyu (lavanta hidrolatı)

? 1 yemek kaşığı soğuk sıkım hintyağı

? 2 damla ıtır uçucu yağı

NASIL YAPARIM?

Türk kahvesini cam bir kaba alıp üzerine önce lavanta suyunu ekleyip karıştırın. Sonra yavaş yavaş soğuk sıkım hintyağını ilave edin. Yağ tamamen kahveyle karışınca 2 damla ıtır uçucu yağı ilave edip bir çubukla karıştırın. 10 günde bir banyo sonrası, gözenekler iyice açılmışken yüzünüzü bu karışımla ovun ve sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizi ve gözenekleri derinlemesine temizleyecektir. Cildin nemini koruması için ovma sonrasında lavanta suyunu tonik olarak sıkıp, cildinize uygun soğuk sıkım bir yağ sürebilirsiniz. Kalan karışımı serin ve kuru bir yerde saklayın. Peeling'i alırken mutlaka kuru bir spatula veya kaşık kullanın.

Cildimizi doğal yollarla iyileştirmek mümkün

Yıldız Kurt, Pirinç, India, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cildimizi doğal yollarla iyileştirmek mümkün - Son Dakika Magazin


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