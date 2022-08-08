Ornate Kozmetik \'Kozmetik Ürünlerde Geleneksel Güzellik Sırları Trend Oldu\'

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Bu negatif yapı kullanıcıların, kozmetik ürünlere ödemiş oldukları yüksek meblağa nazaran hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Uzmanlar kozmetik ürünlerin alınırken paraben ve petro kimya türevlerinin içermediğine dikkat edilmesini söylerken, dünyaca ünlü markalar bu alanda arge geliştirmelerine devam ediyor.

Ornate Kozmetik bu konuda üretim dinamikleri ve yeni çalışmaları ile lider olarak Avrupa, Ortadoğu ve Balkanlar'a hükmederken geleneksel güzellik sırlarını teknolojik üretim tesisi ile yeniden hayata kazandırıyor. Ülkelerin asırlar boyunca köy ve kırsal alanlarda organik tarımdan, hayvansal içeriklerden elde ederek güzelleşmek için ürettikleri krem çeşitlerinin reçeteleri yerinde öğrenildikten sonra ambalajlanarak tüketiciye sunuluyor.

Bir FE GRUP markası olan Ornate Türkiye'de 3 sene içerisinde satış hacmini 10'a katladı. Ürünler açısından cilt bakımı, saç bakımı, yüz bakımı, vücut bakımı ve el bakımı kullanımına uygun olan bu marka içeriğindeki pozitif doğal reçeteler sayesinde günlük rutinde her evin mutlaka ihtiyacı olan ürünleri sağlamakta.

1 yılda Trendyol 'da İlk 50'ye Giren Kozmetik Ürün Satış Grafiği

Son yılların en çok tercih edilen alışveriş sitesi olan Trendyol 'da ilk 50'lik satış grafiği alanında bulunan Ornate Kozmetik markası, halen aktif şekilde satış ve üretim florasına sahip olarak çalışmalar yapıyor. Müşterilerin deneyimlerinin ve ürün faydalarının görünmesi Ornate adına oldukça olumlu ilerliyor.

Kozmetik Ürünlerde Paraben ve Slikon Tehlikesi

Dünyaca ünlü firmalar dahil üretim maliyetlerini ucuzlatmak için kimyasal yoğunluğu arttırılmış ürünler üreterek hayat sağlığını tehlikeye atıyor. Maalesef yurt dışından ithal edilen ürünlerde bu oldukça fazla ve kontrolsüz devam etmekte. Bu yüzden vazgeçilmez olan kozmetik ürünlerin tüketilmesinde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi paraben ve slikon etkisi. Anında etki göstermeyen bu kimyasallar uzun yıllar kullanım doğrultusunda kanser riskini arttırıyor. Bunun dışında başka hastalıklara da neden olabiliyor. Ornate kozmetik ürünlerinde ise bu bileşenler asla kullanılmazken bu etkileri verici organik içeriklerden faydalanılıyor. Buda en çok tercih edilme sebeplerinden birini oluşturuyor. Her yıl %250 büyüme sağlanıyor. Kozmetik ürünler direkt olarak cilde temas etmesi açısından kaliteli malzemeler ile üretilmesi gereken ürünleri oluşturuyor. Bu alanda Ornate markası üretim florası bakımından en hassas ve özenli çalışmalar yapıyor. Özel tesislerinde ve el değmeden üretilen ürünleri ile hedef kitlesine ve potansiyel müşterilerine en güzel ve kaliteli ürünleri sunuyor.

Kozmetik Ürünlerde Güç Meyve Asitlerinde

2022 son çeyreğinde meyve asitlerini kullanarak serum çeşitliğini arttıran Ornate markası,meyve ve doğal bitkileri kullanarak arge çalışmaları doğrultusunda oluşturduğu serum çeşitlerini piyasaya sundu. Kısa süre içerisinde ilgi görülen ürün gamı müşterilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.Türkiye, Ortadoğu,Avrupa veAmerika'da oldukça ilgili gören ürünlerinin satış hedefi ise 140 milyon dolar olması hedefleniyor. Ornate cosmetics markasının tüm ürünleri sitesinde sergiye ve satışa hazır halde bulunuyor. Ayrıca markanın Türkiye'de ünlü kozmetik marketlerinde de kampanyalı fiyatları ile satışa başlanacağı duyulan bilgiler arasında.