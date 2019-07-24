Son Dakika Haberleri: Cildiniz değerlidir kıymetini bilin!
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Cildiniz değerlidir kıymetini bilin!

1 saat önce

Vücut sağlığımızı korumak için bir takım egzersizler ve tedaviler uygularken cilt sağlığımızı ihmal etmememiz, cildin doğal dokusunu da korumamız gün geçtikçe daha önemli hale geliyor.

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Güzellik sektöründe doğallığa dönüş felsefesi tüm dünyada yükselen trend olarak öne çıkıyor. Cildiniz; nasıl göründüğünüzden, yaşam kalitenize kadar birçok faktörü etkileyebiliyor. Sağlıklı beslenerek, bol su tüketerek, spor yaparak cilt yaşlanmasına sebep olan faktörlere karşı koymaya çalışılsa da çevresel faktörler ve dış etkenlerin etkisine dur demek zorlaşıyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yaşlanmaya sebep olan cilt sorunlarının %90'ınını çevresel faktörler oluşturuyor. Güneş, değişen hava koşulları, sigara ve daha pek çok etken cilt yaşlanmalarında büyük rol oynuyor. Yaş kaç olursa olsun cilt bu faktörlere tepkisini, deforme olarak, yaşlanmaya başlayarak veriyor. Tüm bu nedenler, yaşlanma etkilerini önleyerek ortadan kaldıracak uygulamaların yüksek bir çoğunluk tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Uzmanlar, insan cildinde pek çok dış etken ve yaşlanma sebebiyle zamanla hücrelerde ölümlerin başladığını belirtirken, bu kayıpla hücrelerin parlaklığını yitirdiğine, sarkmaların artışına ve yoğun nem kaybına dikkat çekiyor. Cildi yeniden sağlığına kavuşturmak için farklı yöntemler olsa da hepsinin temeli hücreleri beslemekten geçiyor.

Cildimizin ana hatları ile; genç, pürüzsüz ve parlak görünmesi için nemlendirilen, gerekli hücrelerin yenilenmesi için beslenen ve nefes alabilmesi için devamlı temizlenmesi gereken bir bakıma ihtiyacı oluyor. Kusursuz ve ışıldayan bir cilde ulaşmak ise tamamen özgün içerikleriyle hazırlanmış cilt bakım kürleriyle sağlamak mümkün.

Cilt Bakımı, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:31 Kaynak: Bültenler
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