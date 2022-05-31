Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

31.05.2022 11:19
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştirip Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih ettiğini söyledi.

Bu nedenle sınır kapısından Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne kadar yaklaşık 6 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Bu sorun sadece bizim kapıda değil, Gürcistan'a açılan tüm kapılarda mevcut. Çıldır-Aktaş olarak bizim tarafta 6 kilometre kuyruk oluştu ancak Gürcistan tarafında bunun 3 katı kuyruk var diyebiliriz. Yoğunluk, tırların Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla güzergah değiştirip burayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Bizden kaynaklanan bir durum değil. Bu yoğunluk belirli aralıklarla sürüyor, bugün de aynı manzara mevcut."

Demirci, tır yoğunluğunda, deniz ulaşımındaki sorunun da etkisi olduğuna işaret ederek, kapılardaki bu sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu - Son Dakika


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