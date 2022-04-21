Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı - Son Dakika
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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı

21.04.2022 12:57
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, son bir haftadır Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Bunun Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle tırların güzergah değişikliği yapmasından kaynaklandığını aktaran Demirci, "Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırların Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü tırlar güzergah değişikliğine gitti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi." dedi.

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Gürcistan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı - Son Dakika


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