Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreyi geçti

Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan dolayı güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Günlerdir süren gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreyi aşarak Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini, bunun da Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaynaklandığını belirterek, "Bu yoğunluk sürecek gibi. Şu an görünen manzara bunu gösteriyor çünkü bölgedeki sorun sürdükçe gerek kara yolu gerekse deniz ulaşımının buraya etkisi bu şekilde olacak. Çünkü savaşla bu manzarayı yaşamaya başladık ancak bu sorun sadece bizim tarafta değil, Gürcistan tarafında da sürüyor." dedi.

Demirci, tır kuyruğun daha da uzayabileceğini sözlerine ekledi.