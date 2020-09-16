Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 8 ayda 21 bin 170 tır çıkış yaptı - Son Dakika

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 8 ayda 21 bin 170 tır çıkış yaptı

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, yılın 8 ayında yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçirdi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, yılın 8 ayında yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçirdi.

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-ağustos döneminde 5 bin 524 tır çıkışı olurken bu sayı 2020'nin aynı döneminde 21 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

"Yoğunluk devam edecek"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda devam eden yoğunluğun gelecek aylarda da süreceğini söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından özellikle salgın sürecinde tercih edildiğini, bu yönelimin son aylarda artarak devam ettiğini dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece 8 ayında bu rakam 21 bin 170 olarak kayıtlara geçti. Çok önemli bir artış rakamlara yansıyor. Üstelik bu rakamlar sadece Türk tırlarından oluşuyor. Yabancı tırlar hesaplandığında ise sayının daha da arttığını görüyoruz. Geçen yılın ilk 8 ayında ise 5 bin 524 tır çıkış yapmıştı. Kapıdan 2020'nin ağustos ayında 2 bin 947 tır çıkışı olurken geçen yılın aynı ayında bu sayı 1056 olarak kayıtlara geçti. Sahip olduğumuz kapının, Orta Asya'ya açılan en modern kapı olması dolayısıyla bu beklenen bir artıştı. Bu artış ivmesi önümüzdeki aylarda da devam edecek."

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 8 ayda 21 bin 170 tır çıkış yaptı

Gürcistan, Türkiye, Çıldır, TIR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 8 ayda 21 bin 170 tır çıkış yaptı - Son Dakika Ekonomi

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