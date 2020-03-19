Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı uluslararası taşımacılığın yeni adresi oldu - Son Dakika

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan bu yıl çıkış yapan tır sayısı 6 bine ulaştı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından biri olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan araç ve yolcu giriş çıkışı açısından dikkati çekiyor.

Komşu ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta köprü görevi gören Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binasındaki hizmetlerin kısa sürede yapılması, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalar ve tırlarca tercih ediliyor.

Bu etkenlerin yanı sıra son günlerde özellikle İran ve Irak'a açılan bazı kapıların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılmasının da etkisiyle yurt dışına ticaret yapan firmalar, tırlarını bu kapıya yönlendiriyor. Gümrük kapısında son günlerde tırların yurt dışına çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışına çıkan tırlar ise dönüşte diğer kapıları da tercih ettiklerinden tırların Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yurda girişlerinde bir yoğunluk yaşanmıyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 1 Ocak 2020 ile 15 Mart 2020 arasında toplam 6 bin tır çıkışı olurken, çıkışların 3 bini sadece 1 Mart ile 15 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın Türkiye'deki en modern kapılardan biri olduğunu söyledi.

Demirci, son günlerde başta İran ve Irak bağlantılı sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla geçici süreyle kapatılmasının da etkisiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası taşımacılık tarafından tercih edildiğini belirtti.

"Kafkasya ve Orta Asya tır trafiği Aktaş gümrüğüne yönlendiriliyor"

Hem modern hem de Türkiye'nin üç büyük kapısından birisi olması dolayısıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası ticaret için önemli potansiyeli olduğuna işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Kafkasya ve Orta Asya tır trafiğinin tamamına yakını Aktaş gümrüğüne yönlendiriliyor. Şu an bu hareketlilik bunun göstergesi. Bundan dolayı geçen yıl yani 2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmışken, 2020'nin ilk üç ayında bu sayı 6 bine ulaştı. 1-15 Mart arasında tır çıkışı 3 bini buldu. Tır akışının artarak devam etmesini bekliyoruz."

Demirci, tır trafiği akışına paralel olarak Kovid-19'a karşı da tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Yolcu girişine izin verilmiyor

Ardahan'da Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu trafiğine ise geçici olarak izin verilmiyor.