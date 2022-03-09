Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

09.03.2022 14:20
Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tırların geçişine geçici olarak izin verilmeyen söz konusu kara yolu, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında bulunması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

Bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiplerin, kar ve tipinin dinmesi sonrası ulaşımda aksama yaşanan yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

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Gürcistan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


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