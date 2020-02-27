Çıldır Aktaş Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır Aktaş Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı - Son Dakika

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı

6 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Gürcistan'da yaşanan korona virüsü vakasının artması nedeniyle Aktaş Gümrük Kapısı kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına kapatıldı.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Gürcistan'da yaşanan korona virüsü vakasının artması nedeniyle Aktaş Gümrük Kapısı kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına kapatıldı.

Ardahan'da Türkiye'nin Gürcistan ile sınırında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'nda kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına izin verilmiyor. Tır geçişleri ve pasaportla geçiş yapacak olan vatandaşlar, geçiş yaparken son bir ay içerisinde İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan araçlar ve kişilerin Gürcistan'a geçişine izin verilmiyor. Gürcistan'da bulunan Türk vatandaşların ülkeye geçişi sağlanırken Gümrük kapısında bulundurulan cihazlarla korona virüsü kontrolü yapılıyor.

(İHA)

Gürcistan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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