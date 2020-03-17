Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak - Son Dakika

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Masatlı, ilgililerle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yaptığı değerlendirme toplantısının ardından AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda sınır kapılarında da önlemler alındığına işaret eden Masatlı, aynı çerçevede Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki yolcu giriş çıkışının da geçici süreyle durdurulacağını açıkladı.

Masatlı, uygulamanın Türkiye saatiyle 00.00'da, Gürcistan saatiyle 01.00'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve Türk ile Gürcülerin yanı sıra diğer ülke vatandaşları için geçerli olacağını kaydetti.

Vali Masatlı, söz konusu sınır kapılarındaki yük taşımacılığının ise süreceği ifade etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci de her iki ülkenin ortak onayıyla gece yarısı kararın uygulanacağını belirtti.

Demirci, "Koronavirüsle yoğun mücadele içindeyiz. Bu uygulama da bunlardan biri. Bu karar alınan tedbirler için olumlu. Temennimiz, alınan karar ve yapılan uygulamalarla vatandaşımız bu virüsten zarar görmeden süreci atlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Masatlı başkanlığında yapılan toplantıda, söz konusu sınır kapılarında alınan tedbirler değerlendirildi.

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Türkiye, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:21 Kaynak: AA
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