Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu - Son Dakika

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu

12 dakika önce

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4'er şekilde olmak üzere 8 sahra hastanesi kuruldu.

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu, System.String[]

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4'er şekilde olmak üzere 8 sahra hastanesi kuruldu.

Sınır kapılarının içinde kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı 10 gün önce konteyner ve termal kameralarla sınır kapılarında önlem almaya başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla sınır kapılarına sahra hastanelerinin yerleştirilmeye başlandığını, mevcut tedbirlerle Ardahan'dan Gürcistan'a açılan söz konusu her iki sınır kapısında da hastane kurduklarını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Sınır kapılarında 10 gündür tedbir alıyoruz. Daha önce konteyner ve termal kameralarını kurmuştuk. Şükür, bu ana kadar bir sorun yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Geceden itibaren de Bakanlığımızın talimatlarıyla UMKE ekiplerimizle kapılarımıza sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Gece başlayan çalışma bugün tamamlandı. Önlemler kapsamında sınır kapılarımızda sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak Bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz."

Masatlı, alınan tedbirlerle riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.

Şu ana kadar her iki kapıda da olumsuz bir durumla karşılaşılmamasının sevincini yaşadıklarını anlatan Masatlı, Ardahan'daki sınır kapılarında giriş ve çıkışların rutin olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.

Gürcistan, Türkiye, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması! Türkiye'ye kafa tutan Esed'in ordusu 50. sırada Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?

Son Dakika Haberleri
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 15:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]