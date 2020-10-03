Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek

Çıldır Belediyesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, cadde ve sokaklara Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Çıldır Belediyesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, cadde ve sokaklara Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırıları sonucu Azerbaycan'ın başlattığı operasyona Türkiye'den destek her geçen gün artıyor. Türkiye'nin tek yürek olarak Azerbaycan'ın yanında olduğu operasyonda Çıldır Belediyesi de kandaşlarına destek için ilçe merkezini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süsledi.

Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu yapmış olduğu açıklamada " Tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de işgalci Ermenistan'a karşı, kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olacak ve her daim destek vereceğiz. Tüm dünyayı işgalci Ermenistan karşısında kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyorum. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ARDAHAN

Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek
Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek

Çıldır Belediyesi, Azerbaycan, Ermenistan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır Belediyesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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