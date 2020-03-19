Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama - Son Dakika
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Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

6 saat önce

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde ev ve iş yerlerinde ilaçlama yapıldı.

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde ev ve iş yerlerinde ilaçlama yapıldı. Mahalle muhtarları tarafından yapılan ilaçlama halk tarafından da takdir edildi.


Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Erol Yılmaz, mahallede bulunan ev ve iş yerlerini ilaçlayarak, korona virüs için mahalle sakinlerine de uyarılarda bulundu. Yılmaz, "Belediyemiz tarafından temin edilen ilaç ve ilaçlama makinası ile mahalle sakinlerimizin ev ve iş yerlerinde ilaçlama gerçekleştiriyorum. Mahalle sakinlerinin sık kullandığı kapılar ve iç kısımdaki yerleri ilaçlayarak Kovid-19 için tedbir alıyoruz. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın da evde kal uyarılarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorum" dedi.


İlaçlamadan duyulan memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Önemli bir virüs ülkemizde etkisini gösteriyor. Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra bizler vatandaşlar olarak da yapılan uyarılara harfiyen uymalıyız. Mahalle muhtarımızın da virüsle mücadelede yapmış olduğu ilaçlama ve uyarılar virüs karşısında daha da etkili bir mücadele vermemizde etkili olacaktır" diye konuştular. - ARDAHAN

Çıldır Belediyesi, Erol Yılmaz, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:59 Kaynak: İHA

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