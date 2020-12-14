Çıldır Buz Kulesi Projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Çıldır Buz Kulesi Projesi hayata geçiyor
14.12.2020 13:13
"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde yapılması öngörülen "Çıldır Buz Kulesi Projesi"ne hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deneme çalışmalarından başarılı sonuçlar elde edildi.
"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde yapılması öngörülen "Çıldır Buz Kulesi Projesi"ne hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deneme çalışmalarından başarılı sonuçlar elde edildi.
Proje kapsamında ilçede iki adet büyük boyutlu buz kulesinin yapılması planlanıyor. Buz kulelerinin Çıldır turizmini geliştirmenin yanısıra bahar döneminde sulama amacıyla da kullanılması hedefleniyor.
İlçenin önemli bir turizm merkezi olması amacıyla hazırlanan "Kış Harikalar Diyarı Çıldır, Turizm Planı"nın; Ardahan Valiliği himayelerinde, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı ortaklığı ile aşamalar halinde hayata geçirilmesi planlanıyor. - ARDAHAN
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