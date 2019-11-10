Son Dakika Haberleri: Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri
Son Dakika Güncel Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri

Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yıl dönümünde Çıldır hükumet konağı önünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yıl dönümünde Çıldır hükumet konağı önünde düzenlenen törenlerle anıldı.


Atatürk Anıtı önünde çelenk konulmasıyla başlanan anma töreninin ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya çekildiği, sirenlerin çalındığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu . Anma törenine Çıldır Kaymakamı Alper Taş, 2. Hudut Tabur Komutanı, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı.


Hükumet konağı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma törenin ardından ise anma programı Aşıkşenlik ilk okulu konferans salonunda gerçekleştirilen programla devam etti. Konferans salonunda devam etti. Öğrenciler hazırladıkları şiirleri okurken, hazırlanan slayt gösterisi ile Atatürk'ün hayatından kesitler sunuldu. Aşıkşenlik ilkokulu öğrencilerinden orotoryo seslendirildi. - ARDAHAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]