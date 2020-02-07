Çıldır'da atlı kızak keyfi kar ve tipiyle maceraya dönüşüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyaret eden turistler, yoğun kar ve tipiye rağmen atlı kızaklarla gölde gezinti yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.

Ardahan- Kars sınırında yer alan Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle göl yüzeyindeki buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Bunu fırsat bilen atlı kızakçılar da Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Atalayın Yeri mevkisinde buzun üstünde yoğunlaşan kar ve tipiye rağmen göl yüzeyinde turistleri atlı kızaklar ile gezintiye çıkardı.

Kar yağışının tipiye dönüşmesiyle görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü göldeki atlı kızak keyfi, turistler için neredeyse maceraya dönüştü.

Tipi yüzünden zaman zaman zor anlar yaşanmasına rağmen atlı kızakla gezintiden memnun olan turistler, göl üzerinde atlı kızağın yanı sıra, kar motoru ve ata binmeyi de ihmal etmedi. Turistler yaşadıkları anları zaman zaman hatıra fotoğrafı çekerek kayıt altına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Çıldır Gölü'nü görmeye gelen turistlerden Hatice İmregün, böyle bir ortamı ilk kez yaşadığını belirtti.

"Burayı herkesin görmesi gerek, müthiş bir ortam"

Yoğun kar ve tipinin kendilerine macera yaşattığını anlatan İmregün, " Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna geldik. Yurdun en sıcak iklimi olan bölgesinden en soğuk iklimi olan kesimine geldik. Burayı herkesin görmesi gerek, müthiş bir ortam. Atlı kızak keyfi ise çok farklı bir duygu, bizzat yaşamak lazım, anlatmakla olmaz. Burayı iyi ki görmüşüz. Kar ve tipi, böyle bir ortamı yaşamak unutulmaz." diye konuştu.

Muğla'da turizmle uğraşan Mehmet Ataer de Çıldır'daki ortamın farklı ve güzel olduğunu ifade etti.

"Anadolu'nun her tarafı başka güzel"

Tam anlamıyla macera yaşadıklarını anlatan Ataer, "Anadolu'nun her tarafı başka güzel. Burada atlı kızak, kar motoru keyfini yaşadık, iyi ki gelmişiz. Buralar çok farklı, göldeki buz üstünde geziyoruz, üstte ise kar ve tipi etkili oluyor, tam macera yeri, bunu yaşamak isteyenler buraya gelmeli." ifadelerini kullandı.

Göl ve çevresinde kar yağışına aldırmadan doyasıya eğlenen turistler, müzik eşliğinde halay çekip eğlenceli anlar yaşıyor.