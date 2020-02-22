Çıldır'da doyumsuz kar manzarası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır'da doyumsuz kar manzarası - Son Dakika

Çıldır'da doyumsuz kar manzarası

7 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.

Çıldır'da doyumsuz kar manzarası, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.


Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Çıldır ilçesini Aktaş sınır kapısı ile bağlayan 2 bin 159 rakımlı Mozeret geçidindeki yoğun kar yağışı, özellikle çam ağaçları ve bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak, görsel bir şölen oluşturdu. Kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde etkili olan sisin ardından oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Tır sürücüleri ve Gürcistan'a seyahat edenler, doyumsuz manzara eşliğinde keyif içinde yolculuk yapma fırsatı yakalıyor. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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