Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Düzenlenen Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Çıldır'da Düzenlenen Basketbol Turnuvası Sona Erdi

2 saat önce

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Basketbol turnuvası sona erdi.

Çıldır'da Düzenlenen Basketbol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Basketbol turnuvası sona erdi.

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır Kaymakamlığının desteği ile Çıldır Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen 3*3 Basketbol Turnuvası sonuçlandı. Kamu, Kurum, Kuruluş, müesseseler ve Çıldır halkından oluşan toplam 7 takımın mücadele ettiği 3*3 Basketbol Turnuvasında birinciliği Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi, ikinciliği 2. Hudut Tabur Komutanlığı, üçüncülüğü ise Gümrük Müdürlüğü kazandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalarını Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Tabur Komutanı Köksal Ziya Tunalı ve Gümrük Müdürü Temel Sıtkı Eyüpoğlu takdim etti.

Düzenlenen Basketbol Turnuvasının başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu " Sporun her dalını sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çıldırlı gençlerin ve halkın spor yapmalarına imkan sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sporla iç içe olmaları ve spor alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz 3*3 Basketbol Turnuvamıza katılan ve dereceye giren takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:58 Kaynak: İHA

Çıldır, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:39:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Düzenlenen Basketbol Turnuvası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]