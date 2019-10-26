Çıldır Kaymakamı Alper Taş, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Projem Türkiye" yarışmasında ödül almaya hak kazanan "Eğitimde Üç Adım Modeli"nin Çıldır'da da uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Kaymakam Alper Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın Çıldır'da uygulanmaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında birbirlerini destekleyen üç projeden oluşan eğitimde 3 adım modeli ile bir taraftan akademik başarı arttırılırken, diğer taraftan öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda destekleneceğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Eğitim bizim için en önemli alandır. Bugün okullarında eğitim alan çocuklarımız yarının büyükleri olacaklar ve ülkemizi daha ileriye taşıma vazifesini onlar üstlenecekler. Bu nedenle akademik, zihinsel ve sosyal anlamda en güzel eğitimi almaları gerekiyor. Bunun için bir taraftan derslerindeki başarıyı arttırırken diğer taraftan yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirmelerini teşvik etmeliyiz. Yine bilim, edebiyat, spor, resim, müzik ve tiyatro gibi alanlarda en yetenekli öğrencilerimizi belirleyerek özel olarak eğitilmelerini sağlamalıyız. Çıldır ilçemizde uygulamasına başlayacağımız eğitimde Üç Adım Modeli işte bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor."