Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı

23 dakika önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde törenle kutlandı.

Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde törenle kutlandı.


Törene Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı Ercan Özcan, daire amirleri ve kurum müdürleri ile Gaziler katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


İlçe Tabur Komutanlığında görevli komutan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Töreni sonunda İlçe Kaymakamı makamında tebrikleri kabul etti.


Kaymakam Taş "Gazilerimiz, bu vatanın bütünlüğünün, ülkemizin bağımsızlığının teminatı olan kahramanlardır. Tarih boyunca kurduğumuz medeniyetlerin mimarı olmuş kişiliklerin gazi ünvanı taşıdığını hepimiz bilmekteyiz. Bu millet, savaş meydanlarında üstün kahramanlık ortaya koyan büyüklerine gazi ünvanını tevdi etmiştir. Gazilerimize hürmet ve saygı göstermek herkesin borcu ve aldığı emanetin gereğidir. Ebediyete intikal eden tüm gazilerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum" dedi. - ARDAHAN

19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet, Ardahan, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor
Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]