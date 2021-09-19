Çıldır'da Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü, Çıldır Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Törene Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı, daire amirleri ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile Gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır İlçe Tabur komutanlığı personeli tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından Gaziler Gününe dair şiirler Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu öğrencileri tarafından okunmasının ardından tören sona erdi. - ARDAHAN