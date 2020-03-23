Çıldır'da halk önlemleri memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır'da halk önlemleri memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika

Çıldır'da halk önlemleri memnuniyetle karşılıyor

6 saat önce

Ardahan Çıldır ilçesinde korona virüsüne karşılık devlet tarafından alınan önemler memnuniyetle karşılanırken uymaya da özen gösteriliyor.

Çıldır'da halk önlemleri memnuniyetle karşılıyor, System.String[]

Ardahan Çıldır ilçesinde korona virüsüne karşılık devlet tarafından alınan önemler memnuniyetle karşılanırken uymaya da özen gösteriliyor. Çıldır Belediyesi ve kolluk kuvvetleri çeşitli anonslar yaparak vatandaşı uyarıyor.


Çıldır Belediyesi tarafından yapılan anonslar sonrası 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmazken sokaktaki vatandaşlarda uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. İlçe emniyet amirliği, alınan kararlar çerçevesinde yolda gördükleri vatandaşlarda kimlik kontrolleri yaparak 65 yaşındaki vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uygulamadan memnun olan ilçe halkı özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları ve bunun yanında işin olmayan kişilerinde sokağa çıkmayarak evde kalan yaşlılara eslik etmelerini istedi. - ARDAHAN

Çıldır Belediyesi, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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